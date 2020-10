Prymulův nápad je nesmysl, testování nezvládneme, zní od praktiků

Prymula podle svých slov doufá, že by se nechalo otestovat aspoň šest milionů lidí, testování by podle něj mělo být dobrovolné. Použily by se testy na přítomnost antigenů, které jsou levné a rychlé: výsledek je znám do půl hodiny a stojí v řádu stokorun. Prymula by se měl v pondělí sejít se zástupci praktických lékařů a pojišťoven.

„Obecně by to byla logisticky velmi náročná věc a nic, co by se dalo zrealizovat při běžném chodu praktických lékařů. Představa, že dělám sto testů denně a do toho veškerou ostatní agendu, je naprosto iracionální,“ řekl Právu předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Testování by se podle jeho názoru dalo uskutečnit, pokud by ordinace po dobu zhruba dvou týdnů neobsluhovaly ostatní pacienty.

Podle většiny praktických lékařů, které Právo oslovilo, je nápad ministra nesmysl.

„Je to experiment vhodný pro armádu. Je vidět, že vůbec neví, co praktičtí lékaři v tuto dobu všechno dělají. Otestovat na covid-19 během čtrnácti dnů celou populaci v ordinacích praktických lékařů je úplný nesmysl. Nebo jde o záměr zlikvidovat primární péči,“ uvedl zlínský praktický a sportovní lékař Lubomír Nečas.

Podle něj jsou praktičtí lékaři ve svých ordinacích už nyní unavení a otrávení z množství nařízení a příkazů.

„Děláme v plném nasazení, mnozí kolegové ordinují s vážnými zdravotními problémy. Nejen že vyřizujeme i sto telefonů denně, posíláme e-neschopenky, e-žádanky na PCR testy, e-recepty. K tomu řešíme akutní i chronické pacienty. Hromadí se předoperační vyšetření a závodní prohlídky,“ popsal Nečas. Zároveň začínají očkovat pacienty proti chřipce.

Nesmyslná utopie

Třinecký praktický lékař Jan Boháč Právu řekl, že otestovat takové množství lidí považuje za nesmyslnou utopii.

„Už teď tady všichni padáme na ústa a není realizovatelné, abychom měli v ordinaci dalších sedmdesát lidí denně. Nemůžeme odmítat ostatní pacienty kvůli covidu, chodí nám sem lidé s bolestmi břicha, teď začíná i epidemie klasické chřipky. Do toho lidé neustále volají, co mají dělat, když jsou nachlazení,“ uvedl pro Právo Boháč.

Podle něj by jeho pacienti ani nechtěli testy absolvovat, pokud by byly dobrovolné. „Lidé mi většinou říkají, že když mají příznaky, zůstanou doma a na test nepůjdou. Jednak je to nepříjemné a jednak se bojí, že by museli nahlašovat na hygienu další lidi,“ uvedl lékař.

Pražský lékař Petr Šťastný Právu řekl, že smyslu testování velkého vzorku populace nerozumí. Podle něho to sice ukáže situaci v jeden moment a pomůže izolovat pozitivní, ale za pár dnů může být situace jiná. „Chtějí to snad opakovat každých 14 dní?“ ptal se.

Není si také jist, zda je vše reálné zvládnout najednou, když na jednoho praktika někdy připadají až tři tisíce lidí. A to nejen kvůli omezeným lidským silám, ale také kvůli kapacitám laboratoří. „Zjistí se hlavně, kolik lidí není registrováno u praktických lékařů, ale to je možné udělat levněji,“ dodal Šťastný.

Jako ne moc schůdný považuje nápad praktický lékař z Prahy 4 Ota Štros. „Vzhledem k tomu, že mám zaregistrováno zhruba 2,5 tisíce pacientů, tak nevím, kdy bych to dělal,“ řekl Právu. Za den běžně odbaví, když započítá telefonní kontakty, kolem 60 lidí.

„Pokud by to chtěl po praktických lékařích, tak je úplně přetíží, takže se nebudou moci věnovat ničemu jinému,“ komentovala stručně ministerský plán praktická lékařka z pražských Ďáblic Kateřina Auzká.

„Lékaři raději zavřou“

I podle praktické lékařky Marie Řápkové z Prahy 11 je testování populace nereálné. „Jsme zavaleni neskutečnou administrativou kvůli covidu, žádankám, karanténě, taky očkováním. Nemáme vyhrazené dvě hodiny, kdy bychom nic nedělali. Absolutně to nevidím, otestovat sto pacientů denně,“ svěřila se Právu.

„Chceme, aby se pacienti neshlukovali a najedNou je budeme shlukovat? To nedává smysl,“ řekla.

„Je to naprostý nesmysl. Proti tomu jsme oponovali už na jaře,“ uvedla karlovarská krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů Jaroslava Švandrlíková. „Nedovedu si představit, že bych měla testovat za běžného chodu ordinace. Jsme v první linii, na rozdíl od jara jedeme zcela naplno,“ podotkla.