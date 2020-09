Prymula: Rychlé testy ze slin budou do tří týdnů

V tuto chvíli probíhá srovnávání nových testů s těmi, co jsou už k dispozici. Předpokládám, že bude skončeno ke konci tohoto týdne. Potom přijde schvalovací procedura ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Očekávám, že by mohly být k dispozici za dva až tři týdny. Budou to takzvané LAMP-testy ze slin, kde

se přítomnost viru určuje na bázi chromatografické změny, tedy změny barvy, a které mohou ukázat výsledek do 45 minut.