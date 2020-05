Protesty, urážky i střelba. Američané se přou kvůli nošení roušek

Guvernér státu Ohio Mike DeWine chtěl zavést povinnost nosit roušku spolu s tím, jak se v jeho státě začne znovu obnovovat ekonomický život. Brzy si to však rozmyslel. „Začalo mi být jasné, že je to kousek za hranou,” řekl republikánský guvernér v neděli. „Lidé by nepřijali, že jim vláda nařizuje, co mají dělat,” dodal.