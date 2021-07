Při návratu je nutný formulář a test

Kvůli obavám z šíření mutace delta je z rozhodnutí vlády od pátku test na covid nutný při návratu do ČR ze všech zemí a cestovatel s výjimkou dětí do šesti let musí vyplnit před překročením hranic příjezdový formulář. Testy podle ministerstva zdravotnictví musí být z odběrných míst, nestačí tedy samotesty nakoupené v supermarketu nebo zaměstnavatelem.

Příjezdový formulář lze stáhnout z webu plf.uzis.cz. Turista v něm uvede vedle čísla dokladu místo, odkud se vrací, jakým dopravním prostředkem a zda nebyl v posledních dvou týdnech v kontaktu s nakaženým. Při návratu ze zelených nebo oranžových zemí s nízkým a středním rizikem nákazy je nutné vyplnit příjezdový formulář a být testován alespoň antigenním testem ne starším než 48 hodin nebo PCR testem ne starším než 72 hodin.

Test však lze absolvovat až do pěti dnů po příjezdu, do té doby člověk nemusí být v karanténě ani izolaci. Musí ale nosit respirátor. Testy nemusí mít jen lidé očkovaní dvěma dávkami či ti, kdo covid prodělali v posledních 180 dnech. Formulář ale vyplnit stejně musí. V zelené barvě jsou nyní sousední země i oblíbené Chorvatsko nebo Bulharsko.

U červených a tmavě červených zemí, kde je vysoké a velmi vysoké riziko nákazy, nemusí do samoizolace či na test jen plně naočkovaní lidé.

U ostatních platí podmínky absolvování antigenního či PCR testu před příjezdem do Česka, vrací-li se cestovatel veřejnou dopravou (letadlem, vlakem či autobusem). U individuální dopravy autem tento požadavek zrušil soud. Následně je povinná samoizolace nejméně pět dní, než jsou výsledky druhého, potvrzovacího PCR testu.

Lidé by tedy měli počítat i s tím, že před odjezdem z dané země potřebují rezervaci na certifikovaném místě kvůli testu. Testy si člověk musí na místě zaplatit na klinice.

S organizací a dopravou někde pomáhají cestovní kanceláře. Opět nestačí koupit samotest. „Písemné potvrzení o výsledku testu musí vystavit poskytovatel zdravotních služeb s oprávněním v daném státu, kde test provedl,“ upozorňuje resort zdravotnictví.

Červené je aktuálně například Španělsko, tmavě červená Velká Británie. Černě zbarvené jsou země, kam se důrazně nedoporučuje cestovat, jako Rusko, Tunisko, JAR či Indie. I tady musí být test při návratu do Česka, načež se člověk musí uchýlit do samoizolace, a to nejméně na deset dnů, po nichž podstoupí potvrzovací PCR test.

Podle mluvčího dopravce RegioJet Aleše Ondrůje kontrolují testy a covidové certifikáty před nástupem do autobusu na lince z Británie. Další země, kam jezdí jejich vlaky a autobusy, jsou nyní zelené, test tedy stačí dodělat do pěti dní doma. Příjezdový formulář dopravce nekontroluje, k tomu mají pravomoc jen státní orgány.

Na letišti v Praze kontroluje splnění podmínek cizinecká policie. Nabízí se i možnost nechat se v letištní hale otestovat. „Testování je cestujícím k dispozici na odletu i příletu bez předchozí rezervace. Testy musí být provedeny podle vládního opatření v akreditované laboratoři, nikoli samotestováním,“ potvrdila Právu mluvčí Kateřina Pavlíková.

Podmínky cest do 15 oblíbených destinací najdou lidé na portálu www.dovolena2021.cz, další na stránkách resortu zahraničí. Podmínky se průběžně mění, je proto dobré si je hlídat.

Například oblíbené Chorvatsko před týdnem podmínky změnilo přes noc – poté, co od požadavku testů pro turisty z ČR upustilo, je znovu zavedlo. Výjimku mají lidé naočkovaní alespoň 22 dnů první dávkou, děti do 12 let a ti, kdo nedávno prodělali covid.