Pozor na pravidla nošení roušek v Chorvatsku, Rakousku i Itálii

Češi navyklí na letní cesty do zahraničí mohou už od půli června vyrážet do řady zemí. Ne všude je ale pobyt možný bez omezení. Trávení rodinné dovolené se podle doporučení ministerstva zahraničí omezuje na země Evropy s výjimkou Švédska, Albánie nebo Bosny. Úřad neradí cestovat do oblíbených destinací, jako jsou Turecko, Egypt, Tunisko nebo Maroko.