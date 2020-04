Plzeň nachystala hektarový areál pro bezdomovce. Je v něm i karanténa

Pro bezdomovce tu bude k dispozici stanové městečko. Pro ty, kteří by případně museli do karantény kvůli koronaviru, je v místním objektu připraveno 18 pokojů.

„Pokud to půjde, bude v každém jen jeden člověk, ale kdyby kapacita náhodou nestačila, máme od krajské hygienické stanice svolení dávat dva lidi na pokoj,“ řekl Právu Martin Zrzavecký (ČSSD), člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti.

Bezdomovce, kteří by měli být kvůli koronavirové hrozbě izolováni, budou určovat hygienici.

„Prostor bude rozdělený na dvě části,“ popsal Zrzavecký, „v jedné otevřeme denní centrum přístupné od osmi ráno do osmi večer. Druhá, kde se bude nocovat, se večer uzavře a lidé ji budou moci opustit až ráno.“

Užívání návykových látek včetně alkoholu zakazuje provozní řád, pokud ale někdo přijde už „pod vlivem“, řešit se to podle Zrzaveckého nebude. „Na pořádek bude dohlížet hlídka městské nebo státní policie,“ dodal radní.

Zatímco karanténu nařizují hygienici, do stanového městečka bezdomovci přijdou, jen pokud se jim zachce. „V Plzni je kolem tří set lidí bez domova, několik desítek z nich by mohlo najít zázemí právě tady,“ odhadl Zrzavecký.

Podobně to vidí Marek Novotný, ředitel Střediska křesťanské pomoci Plzeň, jedné z organizací, které budou působit přímo na místě. „Myslím si, že přijdou. Nyní nemají moc možností, jak si opatřit jídlo. A hygiena, stany, i to by je mohlo přitáhnout,“ uvedl Novotný.