Pláč, nářek a hory mrtvol. New York vypadá jako válečná zóna

Mladá zdravotní sestra velmi ostře kritizuje americký zdravotní systém: „Je to ostuda. Tolik lidí zde nemá zdravotní pojištění a na druhé straně někteří Američané mají zajištěnou péči po celých 24 hodin“. Stojí to ale 25 tisíc dolarů ročně (625 tisíc korun), a to v této sumě nejsou započítané náklady na zdravotní pojištění a vlastní účty za lékařské úkony. Mladou zdravotní sestru rozčiluje i skutečnost, že bankéři z Wall Street si mohou nechat udělat testy na koronavirus ve svých vilách, kde tráví karanténu a kam za nimi dorazí tým na odebrání vzorků. „Pro valnou většinu Američanů jsou testy stále velmi vzácné,“ řekla.