Pandemie koronaviru skončí v Itálii 12. srpna, jinde do konce roku, spočítali vědci

Už 12. srpna by v Itálii nemusela panovat pandemie nového typu koronaviru. Podle matematických modelů Singapurské technické univerzity budou počty nově nakažených stále klesat, přičemž už nemusí přijít druhá vlna. Celosvětově by mohla být většina zemí osvobozených od nemoci covid-19 do konce roku, byť i podle samotných výzkumníků je třeba brát nové předpovědi s rezervou.