Otevření hranic s Rakouskem a Slovenskem bez omezení se blíží

Hranice s Rakouskem by se měly znovu otevřít. Vládě to navrhne náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Otevřít by se mohly i hranice se Slovenskem, zatímco v případě Německa a Polska je situace komplikovanější. Teoreticky by to podle něj bylo možné již tento týden, byť rozhodující slovo budou mít politici. Prymula to řekl v České televizi.