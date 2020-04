Otevřela se zoo a knihkupectví, nával se nekonal

Od pondělí smí být otevřené zoologické zahrady při omezení počtu návštěvníků nebo také obchody s prodejní plochou menší než 2500 m2. Lidé do obchodů či zoologických zahrad po pauze vynucené opatřeními proti koronaviru chodili, ovšem žádný velký nápor návštěvníků nenastal. Do pražské zoo přišlo 1329 lidí, ač by podle nařízení zvládla až 8500 lidí.