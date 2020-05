Ortodoxní židy v New Yorku koronavirus těžce zasáhl, teď patří mezi nejaktivnější dárce plazmy

„Tolik chasidů v Betlémě ještě nikdy nebylo,“ poznamenal Mordy Serle, ortodoxní žid a právník, který organizuje pacienty vyléčené z covid-19, kteří chtějí plazmu darovat. Na mysli neměl biblický Betlém, nacházející se dnes na palestinském území, nýbrž město Bethlehem ve státě Pensylvánie. Do tamní nemocnice míří desítky ortodoxních židů z New Yorku, aby plazmu darovali.

Když se dozvěděl, jak drtivý dopad má koronavirus na komunitu chasidských židů v New Yorku, okamžitě se obrátil na svého tamního přítele, zda by lidé nebyli ochotni plazmu darovat. Počet zájemců ho však překvapil. „Komunita vzala tragédii a proměnila ji v superschopnost,“ uvedl Shoham.

„Jsme mírně optimističtí, ale pracujeme na vědeckých analýzách, které by nám o tom mohly prozradit více,“ uvedl Joyner. I on pracuje s darovanou plazmou převážně od ortodoxních židů. „Nejpočetnější skupinou jsou naši ortodoxní přátelé z New Yorku. Divil bych se, kdyby to byla méně než polovina,“ uvedl Joyner.