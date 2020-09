ON-LINE: V Česku přibylo za pondělí přes tisícovku nakažených

04:30 - V Británii by ve druhé polovině roku mohlo přijít o práci nejvíce lidí za generaci. Propuštěno jich v důsledku koronavirové krize a brexitu má být nejméně 650 tisíc a možná mnohem více. Podle firemních oznámení o chystaném propouštění to vypočítala nezisková organizace Institute for Employment Studies (IES), píše agentura Reuters.