ON-LINE: V Brazílii a v USA přibývají desetitisíce nakažených, v ČR je jich celkem 10 162

5:52 - V České republice stoupl během středy počet potvrzených případů nákazy novým koronavirem o 51 na 10 162. Uvedlo to po středeční půlnoci ministerstvo zdravotnictví. Aktuálně nemocných je 2430. Zemřelo 333 infikovaných, vyléčených je 7399.

5:47 - V USA zemřelo za 24 hodin dalších 840 lidí nakažených koronavirem, uvedla Univerzita Johnse Hopkinse. Počet obětí v zemi dosáhl 117 717, denní nárůst je však menší než v květnu. Počet potvrzených případů však denně stále překračuje 20 000. V Texasu jich přibylo 3100 a počet hospitalizovaných dosáhl 2800. V Severní Karolíně je hospitalizováno rekordních 846 pacientů. Podle agentury AFP se „americká epidemie se přesunula z New Yorku a ze severovýchodu do velkého pásu pokrývajícího jih a západ". Nemocnice se plní také v Arizoně, kde bylo obsazeno už více než 80 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče. Ve středu tam přibylo 1800 nakažených. V celých Spojených státech už mělo pozitivní test na koronavirus více než 2,15 milionu lidí.

5:39 - Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu oznámila, že zastavila testování antimalarika hydroxychlorochin v rámci mezinárodního programu, který zkoumá možné způsoby léčby covidu-19. Nebude do něj nabírat nové pacienty, stávající však mohou podle uvážení dohlížejícího lékaře dokončit svoji kúru, nebo ji zastavit. WHO testy ukončila po zhodnocení dosavadních výsledků i závěrů jiných vědeckých týmů včetně oxfordského, podle nichž toto antimalarikum nemocným nijak nepomáhá. V USA tento týden odňali povolení tento preparát používat pro léčbu covidu-19.