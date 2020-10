ON-LINE: Počet úmrtí s covidem přesáhl v ČR hranici 2000

18:29 - Za sobotu zhruba do 18:00 hygienici potvrdili 7698 nových případů koronaviru, což je méně než v pátek nebo ve středu, kdy byla čísla rekordní, ale víc než ve čtvrtek. O víkendu se přitom obvykle méně testuje.

14:55 - Česko převzalo prvních 30 plicních ventilátorů z EU. Do skladů v Nemocnici na Bulovce je z krizových unijních rezerv z Rumunska přivezli tamní hasiči.

13:31 - Lidé vyrazili nakupovat na trhy na pražskou Náplavku. Všichni měli roušky a dodržovali opatření – pohybovali se maximálně ve skupinkách po dvou a dodržovali rozestupy, bylo-li to možné.

13:28 - V Moravskoslezském kraji za pátek přibylo 1536 nakažených covidem-19. Je to dosud nejvyšší denní přírůstek. Celkově dosud onemocnělo 24 720 lidí.

Od pátku je omezen počet osob, které se mohou shromažďovat. Ve vnitřních prostorách je to 6 lidí, ve venkovních 12. Ve spolkových zemích Vídeň, Salcbursko, Tyrolsko, Horní Rakousko a v některých částech Dolního Rakouska musí hosté restaurací zanechat na sebe kontakt.

8:24 - Počet lidí zemřelých v USA v souvislosti s covidem-19 by mohl do února dosáhnout hranice půl milionu, pokud nezačnou téměř všichni Američané důsledně nosit roušky. Vyplývá to z uznávaného modelu Washingtonské univerzity, který se v minulosti již několikrát prokázal jako poměrně přesný. Spojené státy nyní registrují necelých 224 000 úmrtí přičítaných koronaviru a bezmála 8,5 milionu pozitivních nálezů na SARS-CoV-2.