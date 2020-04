Počet nakažených stoupl na 6 606, zemřelo 181 lidí

22:16 - V domově sociálních služeb ve slovenském městě Martin otestovali 26 klientů a u pětadvaceti z nich byl test pozitivní. Pozitivní test mělo i šest zaměstnanců. Ze skladu státních hmotných rezerv v sobotu urychleně dodali do Martina ochranné pomůcky.

21:06 - Navzdory koronavirové krizi se na severu Floridy otevřely některé pláže. Úřady povolily surfování a procházky, zakázáno je ale opalování. Lidé by měli dodržovat alespoň dvoumetrový odstup. Na pláži se nesmí grilovat, lidé si tam nesmějí nosit židle ani deky. Platí i časová omezení. „Může to být začátek návratu k běžnému životu,“ řekl starosta Lenny Curry. Na jihu Floridy zůstaly pláže uzavřené

17:00 - Veškeré sportovní akce včetně fotbalových zápasů, které by se ve Španělsku případně rozběhly po uvolnění opatření kvůli koronaviru, budou minimálně do konce léta bez diváků. Řekl to starosta Madridu José Luis Martínez-Almeida, podle něhož nebude v nejbližších měsících situace natolik pod kontrolou, aby umožnila normální provoz.