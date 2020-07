Omezení pro Čechy v zahraničí zavinila vláda zlehčováním situace na Karvinsku, tvrdí opozice

Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko a Kypr se v pátek rozhodly, že kvůli vysokému přírůstku nových případů nákazy v Česku zavedou pro Čechy přijíždějící na jejich území povinnou čtrnáctidenní karanténu. Na Kypru a ve Slovinsku se jí lze vyhnout, pokud lidé budou mít čerstvý negativní test na covid-19. Tyto země se řídí statistikami celkového počtu nových případů a pokud překročí určitou hranici, přeřazují automaticky země mezi rizikovější.

Neberou ohled na to, že za nárůst počtu případů může jedno velké ohnisko v Moravskoslezském kraji, s čímž je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už seznámil: „Dívají se na to globálním číslem ohledně počtu nakažených v přepočtu na počet obyvatel. Hovořil jsem s kolegy ministry a vysvětloval jsem jim situaci, byli rádi za tuto informaci, kterou samozřejmě neměli a říkali, že to ještě budou projednávat.“

„Epidemiologická situace se v těchto zemích vyhodnocuje jednou týdně. To znamená, že pokud se nám nyní podaří zlepšit epidemiologickou situaci na Karvinsku a všichni budou dodržovat to, co mají, tak by se Česká republika mohla brzy dostat zpět na seznam zelených zemí.“

Opatření v dolech přišla pozdě

„Nechci přilévat olej do ohně, ale vláda měla bezesporu reagovat dříve a řešit situaci v dolech rozhodněji. Nelíbí se mi, jak se snaží ze svého selhání vylhat a svádí vše na havíře a jejich příbuzné. To je nepřijatelné. Bohužel nezvládnutí situace znamená, že dovolená v zahraničí se může velmi zkomplikovat,“ reagoval na dotaz Novinek předseda ODS Petr Fiala s tím, že se však nelze ostatním zemím divit, že kvůli vysokým denním přírůstkům zavedou opatření.

Obdobně to vidí šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která přístup vlády k situaci na severní Moravě považuje za liknavý: „Teď na liknavost doplatí všichni občané z jiných regionů, kteří by třeba chtěli do těchto zemí vycestovat, nebo skrze ně a budou to mít komplikovanější. Je také možné, že se přidají další země“

Podle ní, ale i jejího protějšku od Pirátů Ivana Bartoše, měl stát, který je vlastníkem OKD, doly uzavřít mnohem dříve, aby se předešlo masivnímu rozšíření nákazy mezi horníky.

„Když si vzpomenu na situaci v březnu, tak se Uničov, Litovel a další obce zavíraly při mnohem menším počtu nakažených. Já si myslím, že tady se mělo jednat v případě uzavření dolů mnohem dříve. Horníci byli vystaveni riziku, nechápu vůbec tu snahu hodit to přímo na ně. Riskovalo se tam, jako by se nechumelilo. Čekalo se na to, že tam budou stovky nakažených, které pak samozřejmě logicky, protože mají rodiny, nakazili další lidi. To ale není jejich chybou,“ dodala Pekarová Adamová.

Na vině i nefunkční chytrá karanténa?

Bartoš připomněl, že doly jsou rizikové a jiné velké firmy, například automobilky, výrobu už před časem preventivně přerušily, zatímco OKD fungovalo bez jakéhokoliv omezení až doposud. Připomněl také, že na severní Moravě dostatečně nefunguje chytrá karanténa, trasování a chybí i testovací kapacity.

„I přesto, že jsme řešili s vládou jak efektivitu karantény, tak navýšení kapacit umožňující masivně testovat, situace na Karvinsku příliš nenasvědčuje tomu, že by vláda byla nějak připravena na druhou vlnu. Pokud se něco nezmění, mohl být celý několikaměsíční lockdown celé země, který bude stát daňové poplatníky mnoho stovek miliard korun, úplně zbytečný,“ uvedl Bartoš.

Rakušan: problémem je neochota lidí dodržovat opatření

Ke kritice vlády se nepřidal předseda Starostů Vít Rakušan, i když připustil, že uzavření dolů mohlo přijít dříve. Za špatnou epidemiologickou situací na severní Moravě vidí spíše chybějící vůli a neochotu tamních obyvatel dodržovat nastavená epidemiologická opatření: „Já bych tady prvoplánově kritický ke vládě nebyl. Ta situace ještě evidentně za námi zcela není, a to lokální ohnisko, které se tam vyskytlo, tak podle mě i ty místní autority dělají, co se dá. Hlavní problém vidím v tom, že vůli lidí dodržovat opatření je mnohem nižší, než byla třeba před třemi měsíci.“

„Hnutí SPD navrhovalo pro řešení regionálních ohnisek nákazy novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví, Byla to efektivní a racionální cesta, jak řešit místní ohniska. Vláda byla vůči našemu návrhu slepá,“ uvedl šéf SPD Tomio Okamura. Komunista Vojtěch Filip a lidovec Mariana Jurečka na otázky Novinek neodpověděli.

Vojtěch kritiku odmítá

Podle ministra zdravotnictví není kritika na místě: „Samozřejmě role opozice je, že musí stále kritizovat. Ale to teď není na místě. Situace na Karvinsku se řeší průběžně. Když se podíváte na vývoj od vrcholu, který byl před několika dny, tak máme opět klesající tendenci. Je to dočasný výkyv.“