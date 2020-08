Obec Tatiná má za sebou plošné testy

Od 1. září se vrací povinné roušky do vnitřních prostor a veřejné dopravy

Plošné testování začalo v neděli také v krajském Domově u fontány v Přelouči, podstoupí ho více než 90 lidí. Důvodem je pozitivní test na covid-19 u jedné klientky domova. Koronavirus jí byl zjištěn poté, co byla ve středu s jiným onemocněním hospitalizována v pardubické nemocnici, byla bez příznaků, uvedl zástupce ředitelky domova Martin Šveřepa.

„Není to ale tak, že by všichni klienti přišli s pacientkou do kontaktu, klientka se nepohybovala po celém oddělení,“ dodal Šveřepa.