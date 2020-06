Nový Zéland už byl čistý. Koronavirus tam vrátilo jedno poslední rozloučení

Nakažené ženy, zřejmě sestry, na Nový Zéland přicestovaly 7. června, následně byly umístěny do karantény v Aucklandu, odkud však s povolením úřadů vyrazily o pět dní později na návštěvu jednoho z rodičů, který později toho dne zemřel, informoval server BBC.

Ženy druhý den dostaly povolení k cestě soukromým automobilem do zhruba 640 kilometrů vzdáleného Wellingtonu. Právě tam byly v pondělí testovány a v úterý se u nich nákaza koronavirem potvrdila. Během cesty neměly nakažené ženy použít veřejnou dopravu, obličeje měly chráněné rouškami. Jak poznamenal novozélandský generální ředitel zdravotnictví Ashley Bloomfield, na cestě z Aucklandu do Wellingtonu je „spousta prázdných silnic” a pasažérky nepřišly cestou s nikým do kontaktu.