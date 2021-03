Nová studie: Imunita po prodělání covidu? U někoho vydrží roky, u jiného sotva dny

Tým vědců v rámci studie, zveřejněné v akademickém žurnálu The Lancet Microbe, zkoumal po dobu šesti až devíti měsíců 164 lidí, kteří se dříve infikovali.

Přibližně 12 procent z nich nikdy nemělo detekovatelné hladiny neutralizujících protilátek, zatímco u zhruba 55 procent těchto jedinců začaly hladiny protilátek do šesti měsíců slábnout, přičemž u některých se zaznamenal pokles hladiny obranných látek organismu už po několika dnech nebo týdnech.

Když se na zjištění podíváme podrobněji, tak konkrétně byli účastníci nakonec roztříděni do pěti skupin podle toho, jak dlouho přítomnost jejich protilátek trvala. První skupina nikdy neměla detekovatelné neutralizující protilátky a tvořila přibližně 11,5 procenta pacientů.

A necelá dvě procenta pacientů vykázala během období výzkumu dokonce nárůst neutralizujících protilátek, což podle singapurských odborníků naznačuje, že jejich imunita může přetrvat dokonce až desítky let.

Většina pacientů měla navíc vysoké hladiny zmíněných T-lymfocytů, a to i ve skupině, která nikdy neměla detekovatelné neutralizující protilátky. To znamená, že jedinci mohou být stále chráněni, pokud mají silnou odpověď T-buněk, a to i přes nízkou hladinu protilátek.