Není důvod uzavírat hranice ani nařizovat karanténu, říká epidemiolog IKEM Smejkal

„Čili v případě, když máte oblast, a to je jedno, jestli je uvnitř státu, nebo mimo, která je hodně nakažená nebo se tam vir šíří exponenciálním způsobem. Tak uzavřete hranici, to je přirozené,“ řekl Smejkal v rozhovoru pro Novinky.

„Proč by měl jít ten člověk do karantény, když se vrací ze země, která má stejnou epidemiologickou situaci? To je, jako byste nařizovala karanténu někomu, kdo jel z Brna do Prahy, protože v Brně jsou na tom trošku hůř,“ míní Smejkal.