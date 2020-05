Německo prodloužilo kontroly na hranicích

Dočasné kontroly na hranicích Německa s Rakouskem, Švýcarskem, Francií Lucemburskem a Dánskem nekončí v pondělí 4. května, jak bylo plánováno, ale prodlužují se až do 15. května. Nekončí ani kontroly pro cestující přilétající z Itálie a Španělka. Uvádí to na svém webu německé ministerstvo zahraničí vnitra. Nadále také platí po příjezdu do země dvoutýdenní povinná karanténa.