Nejsem nakažená, ale radši bych byla, přiznala seniorka při testování v Brně

Více než hodinu a půl čekala na testování i Stanislava Nehledělová z Brna. „Nebylo to na začátku zorganizované, nebyla tam policie. A lidi se hádali, hlavně ti starší. Pak přijela policie a dávala to dohromady. U mě testování ukázalo, že nejsem nakažená. Ale radši bych byla. Má být přece ta promořenost, to se radí,“ říkala se smíchem důchodkyně poté, co vyšla z testovacího stanu.

„Jsme příjemně překvapeni obrovským zájmem o testování, ale na druhou stranu ten zájem je enormní a obtížně zvladatelný v této fázi. Proto bych poprosil, aby lidé rozložili svou účast i do dalších dnů testování. Problém je tu jen to stání ve frontě, jinak testování probíhá naprosto v klidu,“ zhodnotil situaci na místě před desátou hodinou děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Martin Repko. Právě univerzita se společně s armádou, Fakultní nemocnicí v Brně a Ústavem zdravotnických informací a statistiky na testování podílí.

Ve frontě postávali především starší lidé, kteří měli mít od osmi do deseti hodin přednost. I mezi nimi ale propukaly spory. „Předběhli nás, a přitom jsme tu čekali delší dobu, jak je to možné,“ útočil na policisty a strážníky jeden ze seniorů.

Další si zase strážnici stěžoval, že starší lidé mají jít přece přednostně.

Testovací stan v Brně Foto: Petr Kozelka, Právo

Kdo je tu nejstarší?

„Vždyť jsou tady samí staří, copak to nevidíte?“ obořila se na něj další čekající důchodkyně. „Kolik vám je, já jsem určitě starší,“ nenechal se zastrašit nespokojený senior o holi. „Mě je jednasedmdesát,“ opáčila žena. „Aha, a mě je osmasedmdesát,“ kontroval nespokojenec. „Tak na svůj věk vypadáte ještě dobře,“ mírnila napětí důchodkyně ve frontě.

Podle děkana by lidé neměli mít strach, že se na ně nedostane, v prvních dnech testování by odborníci neměli skutečně nikoho odmítat. „Máme čtyři základní kohorty, tedy věkové skupiny lidí, které chceme otestovat. A věřím, že v prvních dnech se ty kapacity nenaplní, v každé skupiny jsou to stovky až tisíce lidí. Jakmile ale budou tyto počty naplněny, skupina se uzavře napříč republikou,“ popsal děkan.

Podle děkana Repka může být studie klíčová v boji proti koronaviru. „Tato studie je nejen unikátní svým rozměrem, ale bude mít naprosto zásadní vliv na pochopení kolektivní imunity a chování viru v naší republice. Studenti Lékařské fakulty zajistí samotné odběry a dobrovolníci z Dobrovolnického centra MUNI pomohou organizovat účastníky k odběru a průchodnost odběrových stanů. Odborníci z Lékařské fakulty se budou podílet na zpracování získaných výsledků a jejich interpretaci pro další epidemiologické využit,“ dodal děkan.

Na Litoměřicku hledají tři tisíce lidí

Plošné testování začalo ve čtvrtek také v Litoměřicích, neboť oblast patří mezi nejpostiženější nákazou covid-19. Rychlotest na přítomnost nového koronaviru v těle by zde mělo postupně absolvovat tři tisíce dobrovolníků bez akutních zdravotních potíží. Přičemž tisícovka vzorků má pocházet od lidí ve věku 18 až 39 let, další tisícovka z kategorie 40 až 59 let a poslední tisícovka od 60 do 89 let.

Před pavilonem G v areálu výstaviště Zahrada Čech se od rána vytvořila fronta zájemců o test. Všichni mají roušku a dodržují zvýšená hygienická opatření a dvoumetrovou bezpečnostní vzdálenost od sebe. V době od osmi do deseti hodin byli přednostně testováni senioři. Mezi nimi i jednasedmdesátiletá paní Marie. „Nemám obavy, že bych nemoc měla. Přišla jsem jen pro jistotu,“ řekla Právu vitální důchodkyně. Po zhruba patnácti minutách byla její domněnka potvrzena. „Jsem v pořádku, test to potvrdil,“ dodala.

Lidé čekají na vyšetření v Litoměřicích Foto: Karel Otcovský, Právo

Jiří Procházka se domníval, že koronavirus prodělal. „V únoru jsem byl dost nemocný,“ řekl Právu. Test ale jeho podezření vyvrátil. „Mám lepší pocit,“ podotkl.

Postupem času začali ve frontě, která kolem desáté hodiny byla dlouhá možná půl kilometru, již postávat mladší lidé. „Chci podpořit tento projekt, protože mi dává smysl,“ vysvětlil Právu svou účast na testování sedmadvacetiletý Daniel K.

Obrovský zájem již před zahájením

Zatímco na jiných místech již plošné testování na koronavirus začalo, na Olomoucku projdou první dobrovolníci testování v pátek. Ve čtvrtek budují vojáci odběrová místa v Olomouci, Litovli a Uničově, navážejí tu nezbytný materiál.

Na těchto třech místech má být otestováno v rámci studie zaměřené na zjištění úrovně kolektivní imunity vůči onemocnění covid-19 celkem 6 500 dobrovolníků a zájem je velký. Rezervační systém, který Olomoucký kraj spustil ve středu odpoledne na stránkách www.krajpomaha.cz, se rychle zaplnil.

„Tak extrémní zájem nás překvapil,“ řekl Právu olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) s tím, že jedná s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) a ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc Romanem Havlíkem o možnosti navýšení počtu lidí zapojených do plošného testování.

BEZ KOMENTÁŘE: Vojáci budují odběrové stanoviště v Olomouci Video: Miloslav Hradil, Právo

Rezervační systém připravili odborníci hlavně proto, aby dobrovolníci odběrová místa po jejich otevření nezahltili. V systému si mohli vybrat nejen odběrové místo, ale i čas.

Zhruba 4000 dobrovolníků by mělo projít testem na odběrovém místě u hypermarketu Globus v Olomouci, dalších 2500 lidí na náměstí Osvobození v Uničově a u supermarketu Billa v Litovli. V Olomouci vybudovala armáda dva odběrové stany, v Litovli a Uničově budou k dispozici po jednom.

Testování v Litoměřicích Foto: Karel Otcovský, Právo