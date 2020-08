Nakažení umírají na koronavirus, ne s koronavirem, tvrdí němečtí patologové

„Pitva prokázala, že Sars-CoV-2 způsobuje nejen poškození plic, ale postihuje i další orgánové systémy,“ uvedla asociace německých patologů. To ukazuje, že koronavirus Sars-CoV-2 „nelze v žádném případě srovnávat s běžným chřipkovým virem“.

Profesor Till Acker z Neuropatologického ústavu v Giessenu uvedl, že koronavirus způsobuje „infekci srdce a ledvin, ale také postižení nervového systému“. Pokud virus napadne endothelium, které vystýlá vnitřní povrch krevních i lymfatických cév a srdce, může to vést k infekci více orgánů. To odpovídá případům, kdy při nákaze nastaly poruchy krvácení a poškození krevních cév. Podle Ackera u třetiny těch, kteří zemřeli, byl virus detekován v mozku.

Pokud jde o rizikové faktory, jakými jsou například kouření, vysoký krevní tlak, obezita či cukrovka, ty významně poškozují právě endothelium, a virus ho snáz napadne. To je zřejmě i důvod, proč bylo mezi 154 oběťmi covid-19 dvakrát více mužů (105) než žen (49). Muži totiž výše zmíněnými zdravotními komplikacemi trpí častěji.

Ti, kteří podlehli nákaze Sars-CoV-2, měli věk v průměru kolem 70 let. Patologové poukazují na to, že tato doba smrti je přibližně deset let pod průměrem všech úmrtí v Německu.