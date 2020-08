Nákaza na jihu Evropy opět nabírá obrátky. A nejen tam

Španělsko za 24 hodin zaznamenalo 3829 případů nákazy, což je nejvíc od konce dubna. Jde o nově nakažené zaznamenané od čtvrtečních 14 hodin do pátečních 14 hodin. Celková denní bilance se však ještě dopočítává, takže za celý pátek budou čísla vyšší. Například ve čtvrtek bylo celkem 9779 nakažených.

Přípravek je ve druhé fázi studie a zkumat ho budou dvě madridské a jedna santanderská nemocnice s pomocí 190 dobrovolníků. „Máme enormní snahu najít co vakcínu co nejdříve. Když všechno půjde, jak má, první dávky by měly být k dispozici na začátku prosince,” uvedl Illa.