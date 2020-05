Místo turistů musí přilákat Čechy. Budou malé pražské pivovary zlevňovat?

Mírným optimismem naplňuje pivovary alespoň fakt, že 11. května mohou otevřít zahrádky. „Těšíme se na to, že po dvou měsících můžeme otevřít, i když nám to asi moc nepomůže. Ztráty budou veliké, protože duben a květen jsou jedny z nejsilnějších měsíců,“ sdělil Novinkám jednatel a spolumajitel pivovaru a restaurace U Fleků Ivo Brtník.

Letošní sezona bude špatná, spoustu podniků to možná položí, ale my chceme bojovat dál, zní z pivovarů. U Fleků už také začali znovu vařit pivo. „Už jsme rozjeli várku na znovuotevření restaurace. Připraveno zatím máme nějakých 6000 litrů,“ prozradil sládek Michael Adamík.

I on už se těší na to, až do pivovaru znovu zavítají hosté. „Je to hrozně zvláštní. Člověk tady vídá tisíce lidí a teď je to tady pivovar duchů. Nikde nikdo. Zvláštní pocit.“