Ministr Petříček připustil pozdní reakci na situaci v Karviné

Petříček připustil, že ho zaskočilo, když čtyři evropské země přitvrdily vůči českým občanům. Překvapilo ho to zejména v případě Slovinska. Vysvětlil, že je to dáno tím, že Slovinsko nastavilo velmi tvrdé podmínky ohledně počtu nových případů na 100 000 obyvatel. U Estonska a Lotyška, kde musí čeští občané automaticky do karantény, i když by měli negativní test na covid-19, je to dáno tím, že používají jiná data, než jsou oficiální.