Mimo města už lidé roušky odložili

„Nejde o schválnosti. Že bychom se setkali s tím, že některý občan schválně nenosí roušku. Ale lidé už mi přijdou trochu zmatení. Neorientují se už v tom, co se smí a co ne. Často třeba pijí, pak už si roušku nenasadí. A když je strážník potká, jen takovou osobu napomene. To je ovšem praxe ve městě, jako jsou naše České Budějovice, ale mimo něj to podle mých osobních zkušeností neplatí. Tam už se opravdu roušky moc nenosí,“ řekl Právu mluvčí jihočeského města David Štýfal.