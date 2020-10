Miliardář chce 26 milionů za nájem prázdného areálu pro polní nemocnici

Za pronájem 20 tisíc metrů čtverečních hal a okolních pozemků od 18. října do 30. listopadu by Nemocnice na Bulovce, která za provoz polní nemocnice odpovídá, měla zaplatit 26,6 milionu korun s DPH. Na smlouvu upozornil týdeník Euro.

Podle místopředsedy představenstva ABF Martina Františka Přívětivého vznikla cena dohodou s vedením Bulovky. „Je to nekomerční cena, která pokryje náklady na provoz areálu v této situaci,“ řekl Právu Přívětivý. Podle něj je cena za čtvereční metr za každý den hodně pod standardní cenou.

Vojenský konvoj dorazil do Letňan, začíná stavba polní nemocnice

„Pronájem areálu vystavovatelům například veletrhu For Arch je 3300 korun za metr čtvereční a teď je to 29 korun za metr čtvereční,“ dodal.

Sehnal je i majitelem akvaparku s přilehlým hotelem na opačném konci Prahy v Čestlicích nebo pojišťovny Slavia. Před čtyřmi lety obnovil politickou značku ODA a do letošního září byl místostarostou pražských Letňan, ale zastupitelstvo ho odvolalo.

Pro Nemocnici na Bulovce bude 26 milionů v letošním covidovém roce velká finanční rána. Jestli bude pronájem platit z vlastního rozpočtu, nebo to zaplatí ministerstvo zdravotnictví, není zatím jasné. Mluvčí nemocnice Simona Krautová Právu řekla, že podrobnosti zveřejní ve čtvrtek na tiskové konferenci.

Generální štáb také zatím nedokáže odhadnout, kolik bude muset do stavby a provozu nemocnice investovat. „Hodnota dovezeného materiálu je okolo 250 milionů korun, kolik bude účet za provoz nemocnice, dokážeme říci, až akce skončí,“ řeka Právu mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

O provozování polní nemocnice je mezi českými miliardáři zájem. Skupina PPF Petra Kellnera v úterý uvedla, že nabídla ministerstvu zdravotnictví pražskou O2 arénu. „Velikost sálů je cca 12 tisíc m2, v obou objektech se navíc nachází velkokapacitní kuchyně pro přípravu jakéhokoli stravování. Rádi pomůžeme, snad to ale nebude zapotřebí,“ napsal v úterý na Twitter člen představenstva PPF Vladimír Mlynář.

Na otázku, kolik to bude stát, Mlynář odpověděl: „Ne, za tento druh případné pomoci určitě PPF ani obě haly chtít nic nebudou. Bylo by to bezplatné.“