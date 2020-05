Měření teploty v práci je oprávněným zásahem do integrity člověka, vyhodnotil úřad

Vyplývá to z vyjádření na webu Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Kvůli epidemii nového koronaviru měří tělesnou teplotu lidem vstupujícím do objektů nejen některé firmy, ale i instituce.

„Měření tělesné teploty zaměstnanců, případně i dalších osob vstupujících na pracoviště, pomocí termokamer či rámů obsahujících senzor na měření teploty, je určitým a dosud bezprecedentním zásahem do osobní integrity člověka s možným dopadem do osobnostních práv v případě nevpuštění do objektu,” uvedl ÚOOÚ.