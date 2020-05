Matovič: Otevřením hranic vytvoříme opět Československo

Předseda slovenské vlády zároveň připustil, že by chtěl, kdyby se tak stalo co nejdříve, ale zatím tomu brání technický problém.

„Češi mají pravidlo, že pokud někdo vstupuje na jejich území a stráví tam méně než 24 hodin, tak nemusí mít test. Mohlo by se stát, že každému, kdo se chce dostat na Slovensko, by stačilo jet přes Česko a obešel by karanténu i testování. To by nám na Slovensku velmi rychle způsobilo katastrofu,“ uvedl Matovič.