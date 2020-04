Matka s dcerou se vydaly na dovolenou. Teď mají koronavirus a na krku žalobu

Po návratu domů do Soulu se 25. března nechaly otestovat na covid-19, přičemž se ukázalo, že jsou obě nakažené koronavirem. Soud uvedl, že jako výsledek jejich konání se muselo uzavřít a vydezinfikovat na 20 míst, která ženy navštívily, včetně jednoho zdravotnického zařízení. Navrch bylo 97 lidí — 45 z provincie a 52 mimo ni — nuceno nastoupit do čtrnáctidenní karantény poté, co přišli s dívkou do styku.