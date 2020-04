Maláčová: Kurzarbeit se prodlouží

"Už teď je jasné, že se program Antivirus bude prodlužovat za 30. duben. To už je skoro stoprocentní," řekla šéfka resortu práce.

Kurzarbeitový program Antivirus spustilo ministerstvo práce minulé pondělí. Zatím obsahuje dva druhy příspěvků na vyplacené náhrady a mzdy a má pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu do konce měsíce. Podle ministryně úřady práce dostaly dosud 26 490 žádostí o peníze.

Stát firmám poskytuje 80 procent náhrady mzdy v karanténě či výdělku lidí z uzavřených provozů do výše 39.000 korun. Tato pomoc se nazývá režimem A. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku pracovníků a surovin či kvůli poklesu poptávky proplatí 60 procent výplaty, a to do částky 29.000 korun - režim B. Oba příspěvky označené písmeny A a B se počítají ze superhrubé mzdy.