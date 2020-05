Londýn: Léto se ruší

Na dotaz, zda „léto bylo zrušeno“, řekl Hancock televizi ITV: „Myslím, že to pravděpodobně bude ten případ. Plyne z toho, že je nepravděpodobné, že letos v létě budou možné velké, okázalé mezinárodní dovolené.“

Doprava v Británii má nyní asi poloviční rozsah oproti době před koronavirem. Británie v úterý oznámila dalších 627 úmrtí. Oproti pondělí to bylo třikrát více. Celkově sice úmrtnost spjatá s covidem-19 v Británii klesá, vzrostl ale podíl úmrtí v pečovatelských domovech pro přestárlé.

Při přepočtu obětí na počet obyvatel je však na tom jedenáctimilionová Belgie či čtyřicetimilionové Španělsko ještě hůře než téměř 68milionová Británie. Útěchou je aspoň to, že poprvé od počátku epidemie úmrtnost klesá ve všech částech Anglie a Walesu.

Z 23 709 potvrzených úmrtí v nemocnicích Anglie, u nichž byl potvrzen covid-19, připadlo podle britských statistiků 53 procent na lidi starší 80 let a 39 procent na lidi ve věku od 60 do 79 let.