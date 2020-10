Lockdown: Co pojem znamená v praxi a kdy by mohl (opět) nastat

Lockdown: slovo, které ekonomice nesluší

Co to znamená „lockdown“, jsme do nějaké míry mohli vidět již na jaře. Reakcí vlády na první vlnu šíření koronaviru bylo vyhlášení nouzového stavu, konkrétně 12. března. Ten se dvakrát se prodlužoval, celkem tedy trval 66 dní.

Jedním z opatření byla od 16. března celostátní karanténa a omezení pohybu, které je označováno anglickým slovem „lockdown”.

Tato situace s sebou ovšem nesla další negativní efekt: zmrazení ekonomiky, anglicky označované jako „shutdown”. Následkem byl nejen rekordní schodek státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun, ale i existenční problémy podnikatelů v mnoha sektorech.

Je třeba říct, že jarní lockdown v sobě obsahoval řadu výjimek. Lidé směli jezdit do práce, na nákup i do přírody. Omezen nebyl ani pohyb po republice. Na druhé straně však byly oboustranně uzavřeny státní hranice.

Jak vypadá přísná varianta lockdownu, ukazuje příklad Izraele. Tamní celostátní karanténa zahrnuje i zákaz vycházení dále než 500 metrů od bydliště.

Supermarkety a lékárny jsou sice i nadále otevřeny, ale pokud jsou dále než zmíněných 500 metrů, lidé do nich nesmí.

Druhý nouzový stav přinesl další vlnu nařízení i zmatků

V Česku došlo v říjnu zatím k omezení společného nakupování na nejvýše dvě osoby.Zavřely se také zoologické zahrady, bazény, fitness centra nebo muzea. Restaurace a hospody musí zavřít do 20 hodin.

K uzavření ekonomiky (shutdownu) tedy už částečně došlo. Pokud jde o lockdown, ten by podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) měl jedinou výjimku – cesta do práce. Mimo zaměstnání by platil zákaz vycházení.

„Pokud by došlo k variantě lockdownu, tak by to znamenalo v podstatě omezení opuštění bydliště,” uvedl Prymula, že diskuse se nyní vede o vzdálenosti, na niž by bylo možné jít ven, a o tom, v jakém počtu osob.

Nařízení a změny provázejí zmatky. Některé Prymulovy údaje se rozcházely s pozdější tiskovou zprávou vlády, nepříliš jasně jsou vymezena i některá opatření samotná.

Ministr také původně tvrdil, že „nová opatření se oznamují vždycky ve středu”. Následně avizoval, že další opatření oznámí v pátek a budou platit od pondělí. Načež se brífink přesunul na čtvrtek a opatření omezující restaurace nebo sportoviště vešla v účinnost hned od půlnoci.

Jindřichu, opatření jsou oznamována vždy ve středu. Takové je pravidlo. — Roman Prymula (@profesorPrymula) September 29, 2020

Zoologické zahrady zase počítaly se zavřením až od pondělí a lákaly návštěvníky na poslední víkend, vláda jim ovšem plány překazila a původní informaci změnila, takže nařízení platí už od pátku 9. října.

Omezení platná od 9. 10. 2020

Zavření zoologických zahrad, bazénů, posiloven, fitness center, solárií, heren, kasin, tělocvičen a jiných vnitřních sportovišť.



Zavřeny jsou kluby pro děti, zájmové kroužky.

Restaurace a bary mají povolenou otevírací dobu jen od 6:00 do 20:00.

Do obchodů a nákupních center se smí jen ve skupinkách po dvou.

Další omezení platná od pondělí 12. 10. 2020