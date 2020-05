Lidé mají u dovolených zájem o pozdější termíny

Téměř denně musejí provozovatelé lesního penzionu Bunč ve Chřibech na Kroměřížsku řešit převádění rezervací na pozdější termíny. Mezi lidmi, kteří mají zájem o víkendový nebo delší pobyt v přírodě uprostřed hor, podle vedoucího penzionu Karla Tomšeje panuje velká nejistota. „Jsou zavřené hranice? Vykoupíme vás! Tak tento scénář zatím není. Lidé totiž nevědí, co můžou a co ne,“ míní Tomšej.

Ceny se nijak nemění, nebylo by košer teď něco zdražovat

Penzion Bunč má na letní prázdniny volnou ubytovací kapacitu. Lidé totiž své pobyty rezervují z důvodu obav o své zdraví až k podzimním měsícům. „I na letní termíny, ale to zatím není žádná sláva. Přihlašují se k nám rodiny s dětmi, do některé ze sedmi pětimístných chatek či přímo do penzionu. Ale spíše od září,“ podotkl Tomšej. Ceny zatím ponechává původní, takové, jaké provozovatelé penzionu měli před koronavirovou epidemií.