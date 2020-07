Le Figaro: Hrůza z polibku nebo stisku ruky. Vzniká fobie z fyzického kontaktu

V posledních týdnech žije třicetiletá počítačová expertka Marine podle svých slov jako želva. Jakmile se k ní někdo cizí přiblíží na ulici nebo v obchodě, stáhnou se jí automaticky ruce a hlava, jako by se chtěla skrýt ve svém krunýři. Od té doby, co se v našich životech usídlil koronavirus, nesnese Marine, která je jinak společenská, žádný fyzický kontakt. Stačí objetí, pohlazení nebo pouhý stisk ruky, aby ji to vykolejilo. „Jestliže se mě někdo dotkne, dokonce i někdo blízký, cítím se jako v pasti, jako bych se dusila,“ říká.