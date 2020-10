Kyjev pohrdl Putinovou vakcínou

Spory na Ukrajině vyvolal příslib šéfa Kremlu Vladimira Putina, že by Rusko mohlo Kyjevu dodat svou vakcínu, pokud o to oficiálně požádá. Zatímco část politiků připouští, že by očkování pomohlo ochránit obyvatele v zoufalé situaci, další „pochybným“ produktem ze sousední země pohrdají a tvrdí, že si raději počkají na „kvalitu z Evropy“.