Krnovská nemocnice snížila ceny rychlotestů na tři sta korun

„Ta původní cena rychlotestů zohledňovala velké množství vyšetření, které jsme u nás každý den prováděli. S ohledem na nynější dostatečné kapacity jsme proto ceny rychlotestů snížili. Dalším důvodem pro snížení ceny bylo i to, že firmy působící v našem regionu zaměstnávají cizince, a ti před nástupem do práce potřebují absolvovat tento test,“ vysvětlil Právu mluvčí Krnovské nemocnice Jiří Krušina.

„Rychlotesty dělá minimum zdravotnických zařízení. Opravdu to nejde dělat formou veřejné služby, že by byli všichni zdarma otestováni. Ty nemocnice to stojí nějaké náklady, které musí být pokryty. Navíc, kdyby se začalo najednou ve velkém testovat, protože by ty ceny šly dolů, tak by nemusela stíhat kapacita laboratoří,“ dodala Birklenová.