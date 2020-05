Konec nouzového stavu je za dveřmi. Lidé to moc nepocítí

Vláda poučena Městským soudem v Praze neponechala nic náhodě a restrikce, které by s koncem nouzového stavu zmizely, stačila překlopit po- dle zákona o ochraně veřejného zdraví do opatření přijatých ministerstvem zdravotnictví. Naposledy to udělala v pondělí, a tak dosud platná omezení mohou pokračovat i bez nouzového stavu.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je to možné, protože omezení provozu či hromadných akcí od 18. května nezasahují plošně do základních lidských práv a svobod. Řekl to na páteční tiskové konferenci s tím, že pro týden do 25. května, kdy má padnout velká část restriktivních opatření, budou místo krizových opatření stačit ta učiněná jeho ministerstvem.