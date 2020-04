Kadeřníka si k sobě objednávají jednotlivci i firmy

„Od prvního momentu, kdy bylo nařízeno uzavření salonů, mi lidé psali. Zda bych nemohl přijet k nim nebo oni ke mně. Ale pak vzrostla vlna nakažených a i oni se začali bát a chápali můj přístup. Nicméně po dvou týdnech, přiznávám, jsem se zhroutil. Při představě toho, co všechno musím platit, včetně nájmů a faktur za produkty, a nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat, jsem ztratil naději, že to nějak ustojím,“ přiznal redakci Práva kadeřník.