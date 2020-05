Jedete na Slovensko? Klidně i bez testů, ale do dvou dnů se vraťte

„Je to pro nás, kteří žijeme v příhraničí, velká úleva. Nikdo nepamatoval na to, že je tu spousta česko-slovenských manželství, a to víc než dvacet procent. Několik rodin má majetky na Slovensku a zase opačně. Na druhé straně hranice máme rodiny, pozemky, které z jara lidé nemohli obdělávat. Hospodářská zvířata, o které se jim tak museli starat sousedi. Na to nikdo nemyslel,“ přiblížil Právu starosta Starého Hrozenkova na Uherskobrodsku Milan Vaculík (KDU-ČSL).

Jakmile motoristé nyní přijíždějí ke státní hranici ve Starém Hrozenkově, čeká je namátková kontrola od českých policistů. V koloně nechali ve středu dopoledne stát tři až pět vozidel. Kontrolovali jen některé z pasažérů. „Na pěti hraničních přechodech ve Zlínském kraji nemáme v současné době problémy, kolony se netvoří,“ přiblížila policejní mluvčí Lenka Javorková. Hranice v první den přitom nepřekračovali jen Češi a Slováci. „Jezdí sem různé národnosti. Před chvílí jsme kontrolovali člověka z Kazachstánu. Nevíme, kdo nám sem přijede. Pokud mají ale cizinci v Česku nebo na Slovensku trvalý nebo přechodný pobyt a hodnověrně to prokáží, přes hranice je do dané země pouštíme,“ přiblížil jeden z policistů.

Ze Slovenska na Moravu přes hranice cestovali manželé Jan a Dana. Trvalé bydliště mají ve Zlíně, spoustu času ale tráví na chalupě na Slovensku. „Teď jsme tam byli tři měsíce. Jedeme jen na otočku do Valašských Klobouk do spořitelny. V neděli jsme chtěli ale na několik dní jet do Zlína, tak jsme se přišli zeptat, jak to udělat, abychom nemuseli do karantény,“ řekli ČTK po rozhovoru se slovenskými policisty manželé.