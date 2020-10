Je to výsměch, facka všem podnikatelům, reagují majitelé provozoven na Prymulu

„Není to poprvé, kdy některý vládní představitel porušil pravidla. Je to facka všem podnikatelů a živnostníkům,” řekl Novinkám manažer restaurace Sokolovna Radek Sahula.

„Zakazuje všem mít otevřeno, sám jde do hospody. Nutí nás nosit roušky, a sám ji nenosí,” komentovala Prymulovu schůzku Jana Zogatová, manažerka restaurace Hajnovka.

„Já si myslím, že je to osobní zkrat pana ministra. Neměl to dělat, nám všem nařizuje nějaké opatření, které se musí dodržet. Pan ministr bohužel nedal dobrý příklad,” uvedl Siniša Kovačevič, manažer restaurace Per Te.