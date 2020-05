FT: Proč se střední Evropě povedlo dostat koronavirus pod kontrolu a západní nikoliv

I když měly středoevropské země štěstí, že u nich epidemie udeřila později, dokázaly toho maximálně využít. Jakmile se virus dostal přes jejich hranice, zareagovaly extrémně rychle, uvedla výzkumnice v oblasti veřejného zdraví na Cambridgeské univerzitě Olga Löblová: „Virus dorazil do střední Evropy později, ale ta využila tento čas lépe. Nikdo se nekoukal na Itálii a neříkal, že toto se nám nestane.“

V západní a jižní Evropě si koronavirus vybírá drastickou daň, kdy denně umírají tisíce lidí a lékaři v přetížených nemocnicích musejí dělat těžká rozhodnutí, komu zachránit život. Rozdíl napříč kontinentem je očividný. Španělsko eviduje 517 úmrtí na milion lidí, Itálie 453, Francie 353 a Spojené království 325. Na druhou stranu v případě Slovenska jde o čtyři oběti na milion obyvatel, v České republice je to 21 obětí na milion obyvatel, v Polsku 16 a v Rakousku 65 mrtvých. Jen během úterý Španělsko, Itálie a Británie dohromady zaznamenaly více úmrtí lidí nakažených koronavirem než Česko, Slovensko nebo Maďarsko od začátku nynější aktuální epidemie.

Dalším faktorem, alespoň v Rakousku, může být i to, kdo byl mezi prvními nakaženými. „Na rozdíl od Itálie se koronavirus objevil u zdravých lidí. V Rakousku se začal šířit mezi mladšími osobami – lyžaři a cizinci pracujícími v této zemi,“ připomíná vedoucí oddělení zdravotnické ekonomie ve vídeňském výzkumném Institutu pro vyšší studia Thomas Czypionka. „Struktura rodin tady v Rakousku je také velmi odlišná od té v Itálii nebo v Číně. Jen pět procent lidí starších třiceti let tu bydlí se svými rodiči, takže nákaza se do rizikových skupin rozšířila v omezené míře,“ dodal.