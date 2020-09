Izrael míří do totální izolace, zdravotnictví nestíhá

Izrael míří kvůli koronaviru na tři týdny do totální izolace. Začít by měla už tento pátek, píše server The Jerusalem Post. Kabinet premiéra Benjamina Netanjahua po dlouhých diskusích návrh odsouhlasil. Vláda chce přísnými opatřeními ulevit přetíženému zdravotnímu systému. Kliniky totiž musely některé pacienty odmítat, protože byly přeplněné a nezbývaly jim kapacity.