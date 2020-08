Hygienička Rážová: Trasování se stíhá do 400 případů za den, cílem je 750

Podle hlavního epidemiologa pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petra Smejkala bude podstatné hlavně testování. Měl by se při něm dát odlišit druh nákazy i to, jak moc je pacient infekční.

V sobotu přibylo 319 lidí s potvrzeným koronavirem. Nejvyšší denní počet případů byl 21. srpna, a to 503. V pátek 28. srpna se dostal na 485. Někteří nakažení si stěžují na to, že se jim hygienici ani po několika dnech neozvali a své kontakty museli obvolávat sami. Zástupci ministerstva zdravotnictví opakovaně uvedli, že s příchodem podzimu se bude koronavirus víc šířit.

Epidemiologům by měla uvolnit ruce i nová centrální informační linka 1221, která má fungovat od září. Kapacita se zvedá také díky zapojení mediků. Vypomáhat by jich mělo 130, v Praze a Středočeském kraji kolem 60, popsala hlavní hygienička.

Podle Smejkala v nadcházející chřipkové epidemii nebude důležité ani tak trasování, jako testování. Epidemiolog IKEM a člen expertní platformy KoroNERV-20 míní, že zdravotníci by měli mít k dispozici rychlé testy, kterými se dá odlišit chřipka, covid-19 či jiná viróza. Zjišťovat by se měla také takzvaná virová nálož, tedy to, jak moc je člověk infekční. Odlišili by se tak superpřenašeči od slabších nakažlivých.