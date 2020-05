Hodnota čísla R vzrostla, ale zatím to není žádná tragédie, říká epidemiolog

V principu to tak je. Číslo R je odhad, kolik dalších osob průměrně nakažený člověk nakazí. Háček je ale ve slově „průměr“, protože rozsah může být skutečně veliký. Není to tak, že bychom si do jednoduchého vzorečku dosadili jednoduchá čísla, a tak číslo R vypočítali. Počítáme ho ze statistik, které vypovídají o počtech potvrzených případů, a infekčnost jednoho člověka může být zcela odlišná od druhého. Je to jen jeden z parametrů epidemiologického modelu.