Hlavní hygienička: Roušky sundáme už v červenci

Zvyšují se počty pozitivních záchytů v poměru k testům. Znamená to, že virus sílí, nebo je podle vás už spíše na odchodu?

Virus tu s námi stále je. Vyskytuje se nicméně v menších ohniscích, kde se daří trasovat kontakty a hlídat, aby nedošlo k dalšímu nekontrolovanému šíření. Byť výskyt viru je nízký a omezený na jednotlivá ohniska jen v některých regionech, opatření je nutné a moudré dodržovat v celé republice. Riziko stále není nulové. Navíc nás čeká zátěžová zkouška v podobě volného pohybu přes hranice, byť jde o země, kde je riziko nákazy podobné.

Kde všude se koronavirus nyní šíří? Přibývají ohniska na nečekaných místech?

Praha se poslední dny vylepšila. Jde o dohledané případy k původním ohniskům. Těch je v hlavním městě čtyři až pět, jde o stavby, dvě ubytovny a zařízení pečující o seniory. Pak samozřejmě Moravskoslezský kraj, Brno. Virus se znovu objevil také na Pelhřimovsku a Českokrumlovsku, v Českých Budějovicích, Písku nebo Kutné Hoře.

Jak se nyní virus chová? Přijde podle vás druhá vlna šíření koronaviru?

To, že nyní máme podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví pouze 117 hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19, by mohlo znamenat, že vir v naší populaci slábne. Nicméně stále o tomto novém typu koronaviru víme jen to, co nám ukazuje během této pandemie, takže já si netroufám odhadovat, jak to bude dál.

Nemohu se tak přidat k prohlášením paní doktorky Pekové nebo panu profesorovi Duškovi, že druhá vlna nepřijde. V mém případě je to v úrovni přání, že nemoc odejde a už se nevrátí. Nicméně nehledě na přání musíme být připraveni na to, že se to může stát a zužitkovat řešení a zkušenosti, které z těchto čtyř měsíců máme.

Kdy Češi budou moci úplně zahodit roušky, půjde-li všechno dobře?

Máme za sebou další vlnu uvolňování z 8. června, v jejímž rámci mohli odložit roušky například plavčíci na bazénech nebo zaměstnanci pracu­jící v jedné místnosti při zachování vzdálenosti dvou metrů.

Ale za velmi důležité považujeme nošení roušek v prostředcích hromadné dopravy, kde je velká kumulace lidí, které neznáte, udržení rozestupů není reálné a kontakt může být poměrně dlouhý, takže je zde zvýšené riziko šíření kapénkové nákazy. Tam je nošení roušek velmi užitečné a smysluplné.

To platí i u styku s neznámými lidmi nebo z širšího okruhu známých. Myslím, že není problém si roušku vzít a nasadit si ji na obličej v momentě, kdy potkám další lidi.

Jaké další úlevy se chystají v následujících vlnách rozvolňování opatření?

Bedlivě situaci sledujeme a každodenně vyhodnocujeme vývoj trendů. Další vlny uvolňování nás čekají 15. června a řekněme poslední na konci června.

Vše je možné, i že budeme oproti plánům rozvolňovat další opatření dříve, ale také můžeme zatahovat brzdu. Nicméně sundávání roušek v MHD bude jistě v poslední vlně. Tedy bez nich by mohli nejpravděpodobněji lidé jezdit v hromadné dopravě na začátku léta, tedy začátkem července.

Zase musíme vyhodnotit, jak se předchozí vlna rozvolnění promítne do epidemiologické situace.

Kdy má nastoupit nový hlavní hygienik? Věříte, že to budete vy?