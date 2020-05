Firma z Břeclavska vymyslela dávkovač dezinfekce přes noc

„Věnuje se několik let oblasti zdravotnictví a je spoluvlastníkem několika zdravotnických zařízení. Nasměroval nás na vývoj dávkovače dezinfekce. Zadání nám dal stručné. Musí to být bezporuchové, dostatečně robustní, nenáročné na provoz a údržbu a hlavně s ním další pracovník musí mít při obsluze co nejméně práce,“ řekl konstruktér Michal Ryšavý.