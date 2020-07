Epidemie na Karvinsku se zklidňuje, pomohla armáda

„Jsem velice rád, že vláda vyslyšela mou žádost a do Moravskoslezského kraje vyslala armádu. Bude to významná pomoc při testování, které je v aktuální situaci v našem regionu potřebné. Každá taková pomoc je pro nás velmi důležitá. Věřím, že pomoc vojáků bude stačit a pomůže k rychlejší stabilizaci aktuální situace,“ řekl Právu hejtman. Upozornil i na to, že přibývá počet odběrových míst v kraji a prodlužuje se jejich provoz.