Dušek: Zasaženy jsou nové lokality, ale hygienici chytají 90 procent kontaktů

Počty nakažených se už dva týdny drží vysoko. V úterý bylo 289 nakažených, aktuálně je přes 5000 případů, víc než na jaře. Znamená to, že se virus začíná šířit do nových lokalit?

Situace se nemění od pondělí, kdy jsme představili nový semafor se zeleně vyznačenými devíti okresy, což znamená první pohotovostní stupeň. Objevily se nové lokality s vyšším výskytem.

Zatím se ze všech čísel jeví, že krajské hygienické stanice je stíhají kompletně trasovat až z 90 i více procent. Situace je z toho pohledu neměnná. A jestli se nám to šíří po republice? Objektivní realita je taková, že virus je všude. Nikdy nezmizel.

Vyšší počty nakažených jsou tak dány tím, že se zvyšuje schopnost dosáhnout na aktivní případy?

Částečně je to také tím, že se testuje cíleně, chytají se případy, což má pak vliv na to, že jich pak i víc vidíme. Ale pravá příčina je přírodní. Virus v populaci je a populací prochází.

Lze předpokládat, že při pondělní aktualizaci semaforu bude víc zelených okresů a přibudou i žluté, předposlední stupeň pohotovosti?

To mi vůbec nepodsouvejte. Opravdu nevím, jak to bude v pondělí vypadat. A navíc mluvíte s člověkem, který nerozhoduje, jaká kde bude barva a opatření. Jen analyzuji data. Ani si nemůžu tipnout, jestli bude v pondělí případů napříč republikou víc, nebo míň. Troufnu si udělat predikci, že situace, ve které jsme teď, s námi bude až do konce srpna.

Pak se to zklidní?

Je férové přiznat, že nevím. Může se to zklidnit, může to naopak i zesílit, jak se změní počasí. Evidentní je, že nakažlivost je poměrně vysoká, virus se rychle předává. Je to vidět na ohniscích třeba z toho pražského klubu. To je teď jediná jistota, kterou vidím.

Nyní tedy máte dojem, že je situace pod kontrolou?

Teď vidím, že kdekoli se nákaza objeví, a bude se to objevovat dál, to je tutovka, tak krajské hygienické stanice nemoc velice rychle vytrasují.

S přibývajícími počty nakažených mohou přibývat i úmrtí, kterých je dosud 388?